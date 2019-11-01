رياضة | الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن صفقات الأهلي والزمالك في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم مسألة قيد لاعبين جدد من جانب الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

واكد العطار على أن الزمالك يحق له قيد لاعب واحد في الانتقالات القادمة، أما الأهلي يحق له قيد لاعبين جدد في الفترة القادمة بالانتقالات الشتوية

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وكان الزمالك قد استخدم 4 استبدالات في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ليصبح أمام الإدارة مكان وحيد فقط خلال ميركاتو الشتاء لأن اللائحة تنص على أحقية كل نادٍ في 5 استبدالات بموسم الصفقات.

ويعد الكونغولي كابونجو كاسونجو هو الأقرب للانضمام إلى الزمالك في صفقة الشتاء على حساب المغربي خالد بوطيب، أما في حالة اتجاه الإدارة للتعاقد مع لاعب وسط لتعزيز خط الوسط الفريق بدلاً من محمود عبد العزيز الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ستكون الوجهة نحو محمد عبد العاطي لاعب فريق وادي دجلة.

أما الأهلي يحق له قيد لاعبين وستكون أولوية الفريق الأحمر التعاقد مع مهاجم مميز بعد مروان محسن ووليد أزارو عن المستوي في ظل الاعتماد على النيجيري أجايي كما أن هناك تفكير بالتعاقد مع مدافع إنبي أسامة جلال برغبة من المدرب السويسري رينيه فايلر.