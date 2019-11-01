رياضة | أسطورة ليفربول يوجه رسالة قوية لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول يوجه رسالة قوية لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه ‏اسطورة ليفربول ستيف نيكول رسالة قوية للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة يؤكد فيها أن ليفربول هو مكان محمد صلاح المناسب خلال الفترة المقبلة.

تعرف على ما قاله أسطورة ليفربول لمحمد صلاح

وقال أسطورة ليفربول ستيف نيكول:" ليفربول هو مكان محمد صلاح المناسب لعدة سنوات مع احترامي ليوفنتوس الإيطالي والريال وبرشلونة الاسباني لكن الآن محمد صلاح يلعب مع ابطال اوروبا الذين هم المرشحون للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لماذا عليه الانتقال هو أو غيره من أين تأتي الصحف بهذه المعلومات".

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موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لملاقاة نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه غدا السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام فى تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.

موقف ليفربول وأستون فيلا في جدول ترتيب البريميرليج

ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة باحثا عن الثلاث نقاط للأنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يرغب نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه للعودة إلي طريق الانتصارت مرة أخري بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3 / 0 ليبتعد عن مراكز الهبوط ويقترب من فرق منتصف الجدول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج.