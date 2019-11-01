رياضة | لقاءات مرتقبة لأسمنت أسيوط والخارجة وأبو تيج والقوصية بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقاءات مرتقبة لأسمنت أسيوط والخارجة وأبو تيج والقوصية بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف، من عصر السبت، منافسات الأسبوع الرابع لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعه الثالثة، للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

في المباراة الأولي، يحل فريق نادي ملوي، ضيفا على فريق مركز شباب ناصر ملوي، في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب ناصر ملوي.

وفي المباراه الثانية، يلعب فريق مركز شباب القيس، مع فريق ناصر الفكرية، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مطاي.

وفي المباراه الثالثة، يواجه فريق الهنداو الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، فريق القوصية، في المباراه التي سيشهدها ملعب القوصيه بمحافظه أسيوط.

وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق مركز شباب الخارجة، نظيره فريق الوليدية، في المباراه التي سيحتضنها ملعب مركز شباب الخارجة.

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وفى المباراه الخامسة يلتقي فريق أبوتيج ضيفه مركز شباب سمالوط، في المباراة التي سيشهدها ملعب أبوتيج.

وفي ختام لقاءات الجوله الرابعة، يواجه فريق بني مزار بقياده عبدالناصر عيسى ضيفه فريق أسمنت أسيوط، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مطاي، وذلك يوم الأحدالقادم.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- ناصر الفكرية : 7نقاط

2- نادي ملوي : 7 نقاط

3- ابوتيج : 6 نقاط

4- القوصية : 5 نقاط

5- شباب ناصر ملوي : 5 نقاط

6- الهنداو : 4 نقاط

7- أسمنت أسيوط : 3 نقاط

8- مركز شباب سمالوط : 3 نقاط

9- مركز شباب القيس : 3 نقاط

10- مركز شباب الخارجة : نقطتان

11- الوليديه نقطه وحيده

12- بني مزار نقطه وحيده