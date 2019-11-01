رياضة | مواعيد مباريات الهلال في شهر نوفمبر.. النهائي الحلم واللقب في انتظار الزعيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الهلال في شهر نوفمبر.. النهائي الحلم واللقب في انتظار الزعيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، 4 مواجهات نارية خلال شهر نوفمبر القادم، أبرزهم؛مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير مواعيد مباريات الهلال خلال شهر نوفمبر المقبل:-

-الهلال ضد عرر

يواجه الهلال فريق عرعر، يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019، في تمام الساعة السادسة والخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة والخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

-الهلال ضد أوراوا:

يستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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-أوراوا ضد الهلال

يحل الهلال ضيفا على فريق أوراوا ريد، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية ، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وضرب نادي الهلال موعدًا مع نادي أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1، فيما خطف الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.

-الهلال ضد الأهلي

يواجه الهلال نظيره الأهلي، يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، في تمام الساعة السادسة وخامسة وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة وخامسة وثلاثون دقيقة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة وخامسة وثلاثون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، حصدهم من 8 مباريات، فاز في 6 مواجهات، وتعادل في مباراة، وهزم في مباراة آخرى أمام النصر بهدفين مقابل هدف هدف سجلهما هداف النصر الأول عبد الرزاق حمدالله، فيما أحرز البرازيلي كارلوس إدواردو، هدف الزعيم في شباك النصر،في الجولة الماضية.