اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا بث مباشر مجانًا beIN SPORTS HD YouTune جودة متعددة بدون تقطيع

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يسعي ليفربول اللاهث وراء لقب أول في الدوري منذ 1990، لعبور استون فيلا وبجعبته تسعة انتصارات لافتة، متابعا مشوار الموسم الماضي الذي انتهى بلقب دوري ابطال اوروبا.

وقال لاعب وسطه أليكس اوكسلايد تشامبرلاين الذي سجل هدفا رائعا ضد أرسنال منتصف الاسبوع، انه يتوقع عدم حصوله على موقع اساسي في تشكيلة المدرب الالماني يورغن كلوب "لم أكن رائعا مع الكرة ولا حتى قريبا من مستوياتي الشخصية. أشاهد الشبان في نهاية الاسبوع وأعرف ماذا يقدمون".

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وتابع اللاعب الذي غاب لفترة طويلة بسبب الاصابة الموسم الماضي "يجب ان تكون بحالة بدنية عالية جدا كي تقدم مستويات مماثلة. لعب فاب (البرازيلي فابينيو) جيدا في نهاية الاسبوع لذا يتعين علي ان العب افضل وربما أحصل على فرصة".

ولطالما نافس استون فيلا اندية المقدمة، لكن في الشوط الاول فقط، فتقدم على توتنهام وارسنال 1-صفر وتعادل مع مانشستر سيتي صفر-صفر، قبل ان يتلقى ثلاثة أهداف في الاشواط الثانية من المباريات الثلاث ويخسرها.

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ويأمل فيلا على ملعبه "فيلا بارك" في المباراة المقبلة الصمود حتى الدقيقة التسعين، أمام خصم اراح معظم نجومه خلال الفوز المثير بركلات الترجيح على ارسنال في كأس الرابطة بعد تعادلهما 5-5.

سيتم وضع البث قبل بداية المباراة