شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي: عودة «وحيد» وإصابة «السيد».. وتدريبات قوية لحراس المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلى لطفي، ثلاثي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب أهلي دبي، وذلك ضمن استعدادات الأهلي خلال معسكره التدريبي في الإمارات والذي يستمر للأربعاء المقبل.

وشارك حراس الفريق في الجزء الخاص بتدريبات الكرة واالذي ركز عليه الجهاز الفني بشكل كبير خلال مران اليوم الثاني في المعسكر.

Advertisements

وقام فايلر بإجراء تقسيمة بطولة الملعب لتنفيذ بعض النواحي الخططية الخاصة بالتحرك وبناء الهجمات، وفي الجزء الأخير من المران قام بتقسيم اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وسط حماس كبير لجميع اللاعبين.

واشتكى حسين السيد لاعب الفريق، من كدمة في الركبة خلال مشاركته في المران وخرج قبل نهايته وقام بوضع الثلج على القدم، للتخلص من آثار الكدمة التي اشتكى منها خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني وخضع لفحص طبي.

وشهد التدريب مشاركة محمود وحيد لاعب الفريق، في المران الجماعي بعد تنفيذه لبرنامجه الاستشفائي الذي حدده توماس بينكيل مخطط الأحمال.

وواصل الأهلي مرانه في معسكر الإمارات والذي اشتمل على جانب فني وبدني، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمرحلة ما بعد التوقف بسبب الأجندة الدولية.