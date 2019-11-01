شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجات في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019 يحل نادي برشلونة ضيفاً على ملعب "سيوتات دي فالنسيا" لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني إستبعاد النجم الفرنسي "عثمان ديمبلي" رغم إنتهاء إيقافه لأسباب فنية، فيما يعود آرثر ميلو وجونيور فيربو للقائمة مرة أخرى بعد الغياب أمام بلد الوليد الجولة الماضية. Advertisements ويتواصل غياب المدافع الفرنسي "صامويل أومتيتي" رغم عودته للتدريبات مرة أخرى. قائمة برشلونة. حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لونجليه - توديبو - ألبا - فيربو خط الوسط: راكيتيتش - سيرخيو روبيرتو - آرثر ميلو - دي يونج - بوسكيتس - فيدال خط الهجوم: ميسي - سواريز - جريزمان - أنسوا فاتي - كارليس بيريز.

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