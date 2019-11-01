شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عثمان ديمبيلي يغيب عن لقاء ليفانتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019 يستعد نادي برشلونة لمواجهة مضيفه ليفانتي في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني غداً بملعب "سيوتات دي فالنسيا".

Advertisements وتم رسمياً إستبعاد نجم الفريق الفرنسي الشاب "عثمان ديمبيلي" من رحلة الفريق المسافرة لمدينة فالنسيا. وإنتهت عقوبة إيقاف ديمبيلي على خلفية البطاقة الحمراء التي تلقاها أمام أشبيلية في الجولة التاسعة، وغاب على إثرها مبارتين أمام إيبار وبلد الوليد في الجولتين الماضيتين. ويتصدر برشلونة ترتيب الليجا برصيد 22 نقطة بفارق نقطة أمام الريال صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عثمان ديمبيلي يغيب عن لقاء ليفانتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.