شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جدة لكرة السلة يختتم مشاركته في الجولة العالمية باليابان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

يشارك فريق جدة 3×3 لكرة السلة غداً (السبت) في نهائيات الجولة العالمية بأوتسنوميا في اليابان‬،‫ والتي يشارك فيها أفضل 12 فريقاً حول العالم.

وتأتي مشاركة الفريق بعد تحقيقه المركز 11 في الجولات العالمية على مستوى العالم.

وتتضمن جوائز النهائيات 50 ألف دولار لصاحب المركز الأول، و38 ألف دولار للمركز الثاني، و26 ألف دولار للثالث، والرابع 18 ألف دولار، و10 آلاف دولار لصاحب المركز الخامس.

وتشارك في الجولة العالمية الفرق الـ12 المُصنفة موزعة على أربع مجموعات، تضم المجموعة الأولى فرق (ريقا من لاتفيا، وأدمنتون من كندا، وأمستردام من هولندا).

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وتشمل المجموعة الثانية فرق (نوفي ساد من صربيا، وبرنيستون من أمريكا، وزيمون من صربيا).

أما المجموعة الثالثة، فتضم فرق (ليمان من صربيا، وبيران من سلوفينيا، ولوزان من سويسرا).

وبشأن الفريقين المشاركين ضمن المجموعة الرابعة بجانب فريق جدة، فهما نيويورك هارلم من أمريكا، وشكايا من ليتوانيا.

ويواجه فريق جدة نظيره شكايا من ليتوانيا غداً السبت عند الساعة 10:15 صباحاً، فيما يلتقي نيويورك هارلم من أمريكا في تمام الساعة 12:15 ظهراً.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة إلى دور الثمانية في اليوم التالي للبطولة.