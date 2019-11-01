شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يعلن عن أرقام لاعبيه فى البطولة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويرتدي رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلى، القميص رقم 10 في صفوف منتخب مصر وطاهر طاهر جناح المقاولون العرب القميص رقم 9 ومصطفي محمد مهاجم الزمالك للقميص رقم 11. Advertisements وضم شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى 21 لاعباً وجاءت قائمة الفراعنة كالتالي: لحراسة المرمي: عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.

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