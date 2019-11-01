شكرا لقرائتكم الجماهير تحتفل بعيد ميلاد نور الشربيني خلال بطولة العالم لسيدات الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت الجماهير الحاضرة في مدرجات الملعب الزجاجي بالأهرامات لمتابعة بطولة العالم لسيدات الاسكواش على الاحتفال بعيد ميلاد نور الشربيني بطلة العالم والمصنفة الرابعة عالميا لسيدات الاسكواش والتي تجمعها بعد قليلي برنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى.

وتحتفل البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا لسيدات الاسكواش بعيد ميلادها الـ24 اليوم، حيث ولدت فى الأول من نوفمبر عام 1995 فى محافظة الإسكندرية.

وأحرزت نور الشربينى بطولة العالم للاسكواش بعد فوزها بالبطولة ثلاث مرات فى تاريخها أعوام 2016و 2017، على التوالى وخلال الموسم الماضى 2019 للمرة الثالثة وتترقب البطلة المصرية الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والعشرين بصحبة الكأس الرابع لبطولة العالم، حيث تدخل الشربينى مواجهة مهمة اليوم الجمعة أمام رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا فى نهائى بطولة العالم لسيدات الاسكواش التى تستضيفها أهرامات الجيزة.