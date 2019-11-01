شكرا لقرائتكم كريم عبد الجواد يتوج ببطولة مصر الدولية للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفاز عبد الحواد على علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:"11/ 6، 11 / 8، 11 / 8".

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يذكر أن الثنائي المصري كان قد تواجها من قبل في بطولة الأهرام الدولية عام 2016 وفاز كريم عبد الجواد في المباراة النهائية على علي فرج .

ويستعد الثنائي المصري للمشاركة في بطولة العالم لرجال الاسكواش والتي تقام 8 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، ويحمل البطل المصري علي فرج لقب البطولة عن الموسم الماضي.