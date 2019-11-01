شكرا لقرائتكم نور الشربينى تجسم الشوط الأول فى نهائى بطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسمت البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا، الشوط الأول، ببطولة العالم لسيدات الاسكواش المقامة حاليا تحت سفح الأهرامات بنتيجة 11/4 بعد الفوز على رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا.

وتعتبر نور الشربيني حامل لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، كما مثلت هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية التي غابت عن أول ثلاث بطولات بسبب الإصابة في الركبة.

وتعرضت رنيم الوليلى لإصابة مع آخر نقطة فى الشوط الأول من اللقاء المقام بينهما حالياً وتم علاجها سريعاً بعد نهاية الشوط لتستكمل المباراة بصورة طبيعية فى مواجهة نور الشربينى.