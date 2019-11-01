شكرا لقرائتكم الجزيرة والعين يتعادلان سلبياً في قمة الجولة السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على مواجهة العين والجزيرة في قمة مباريات المرحلة السادسة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.
ولم يتمكن مهاجمو الفريقين من استغلال الفرص، التي أتيحت لهم، لينتهي اللقاء بدون أهداف بين العين والجزيرة، وشهدت المباراة تعرض محمد شاكر مدافع العين للبطاقة الحمراء في الدقيقة 12، بعد تدخل خشن ضد علي مبخوت مهاجم الجزيرة.
ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 11 نقطة.
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