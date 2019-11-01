شكرا لقرائتكم النصر يسعى لمواصلة انطلاقته بمواجهة أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف نظيره أبها، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يخوض الشباب اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون، في ختام المرحلة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يسعى النصر لمواصلة انتصاراته والاقتراب أكثر من المتصدر الهلال حينما يستضيف نظيره أبها المميز.

ونجح النصر باستعادة توازنه بعد تحقيقه انتصارين مهمين في المرحلتين السابقتين حيث فاز على الرائد، ونجح بتحقيق انتصار ثمين على المتصدر الهلال 2-1. وأمام النصر فرصة اعتلاء الصدارة قبل التوقف حيث أنه سيواجه أبها وسيواجه الفيصلي يوم الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة والفوز فيهما سيمنحه الصدارة بأفضلية المواجهات المباشرة. وتنفس البرتغالي روي فيتوريا الصعداء بعد تأكد مشاركة النيجيري أحمد موسى بعد غيابه منذ المرحلة الثانية عقب تعرضه لاصابة في مواجهة الفتح الدورية.

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وفي المقابل يتطلع أبها لمواصلة مستوياته المميزة والتقدم أكثر في سلم الترتيب والابتعاد مبكراً عن خطر الهبوط. وحقق أبها فوزاً ثميناً على اتحاد جدة على أرضه وبين جماهيره 2-1 ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم الى المركز الثامن.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يخوض الشباب الوصيف اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون. ويعيش الشباب أوضاعاً فنية مميزة بقيادة مدربه الأرجنتيني ألميرون حيث حقق الفريق فوزاً مهماً في المرحلة الماضية على حساب ضيفه الوحدة ليرفع رصيده الى 15 نقطة ليشارك أهلي جدة الوصافة مؤقتاً.

وفي المقابل يبحث التعاون عن مواصلة انطلاقته عقب فوزه في المرحلة الماضية على الفيصلي ليرفع رصيده الى 10 نقاط ليبقى في المركز العاشر.