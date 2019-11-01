سيميوني يشيد بلوبيتيغي قبل مواجهة أتلتيكو وإشبيلية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن جولين لوبيتيغي حقق الكثير من التطور في أداء لاعبي أشبيلية منذ توليه منصب المدير الفني، وذلك قبل المباراة المقررة بين الفريقين يوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأكد سيميوني في مؤتمر صحافي عقد يوم الجمعة أنه يتابع إشبيلية بشكل جيد، ورصد أن تولي لوبيتيغي تدريبه، حقق تطوراً ملموساً في أداء لاعبي الفريق.
وأشار سيميوني أيضا إلى أن مبدأ المداورة بين اللاعبين الذي ينتهجه لوبيتيجي في مباريات الدوري والدوري الأوروبي، يعمل بشكل جيد في تجديد نشاط وطاقة وحماس اللاعبين، مضيفاً أن إشبيلية يؤدي بشكل جيد ويقدم عروضاً هجومية جيدة.
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول الدوري الإسباني، وقد تعادل في مباراته الماضية مع ديبورتيفو ألافيس، ويتطلع إلى العودة للنتائج الإيجابية عبر المباراة. وقال سيميوني إن الأمور باتت واضحة بالنسبة له قبل المواجهات المقبلة لفريقه، موضحا أن جميع اللاعبين شاركوا خلال المراحل الــ11 الأولى بالدوري، باستثناء لاعب واحد هو إيفان سابونيش.
وأضاف سيميوني أنه توصل إلى صورة أكثر وضوحا لما يمكن لكل لاعب أن يقدمه للفريق، ومن ثم عليه توظيف ذلك حسب رؤيته لظروف كل مباراة.
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