استقالة «رانيا علواني» من مجلس إدارة الأهلي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي .. الطبيبة الشهيرة ترد على «الإشاعة» في «بيان رسمي»

الموجز

نفت دكتورة رانيا علواني، عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ما تردد من تصريحات منسوبة لها، تسيء لملجس الأهلي.

وكتبت "علواني"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانًا رسميًا، شددت من خلاله احترامها الكامل لمجلس إدارة النادي.

وأكدت د. رانيا علواني، أنها لم تدل بأي تصريحات إعلامية تخص النادي الأهلي، وذلك بعد رصد تصريحات مفبركة وغير حقيقية خلال الساعات الماضية، وسبق أن تقدمت ببلاغ للسلطات المختصة ضد كل من ينتحل أو يستغل اسمها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وشددت النائبة البرلمانية، على احترامها الكامل لجميع قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي التي تتشرف بكونها أحد أعضائه، كما أنها لا تتعامل إعلاميًا في أي شأن يخص النادي الأهلي سوى من خلال المركز الإعلامي الرسمي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا تصريح منسوب لـ"علواني"، عن احتمالية تقديمها الاستقالة من مجلس الأهلي.