إيمري يؤكد غياب تشاكا عن مباراة ولفرهامبتون









اسماء السيد - قال أوناي إيمري مدرب أرسنال إن لاعب الوسط جرانيت تشاكا لن يشارك أمام ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت ورفض تأكيد إن كان اللاعب السويسري سيظل قائدا للفريق.

وانفعل تشاكا غاضبا بعد تعرضه لصيحات استهجان من جمهور أرسنال أثناء استبداله خلال التعادل 2-2 مع كريستال بالاس في استاد الإمارات.

وأصدر تشاكا بيانا عاطفيا أمس الخميس دافع فيه عن تصرفاته‭ ‬ومن بينها ترك الملعب غاضبا والتوجه مباشرة للنفق وقال إنه بلغ "ذروة الغضب" بعد التهديدات المتكررة من الجماهير ضد زوجته وابنته.

وأبلغ إيمري مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة "إنه انسان ولديه مشاعر مثل الجميع. تشاكا يحتاج لوقت للتعامل مع هذه القضايا وللتعافي والعودة لطبيعته".

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وأضاف "إنه يشعر بالأسف واعتذر للجماهير وللجميع والآن يجب أن نركز في المباراة.

"سننتظر حتى الاثنين والثلاثاء للنظر في مسألة شارة القيادة ولا أخطط للدفع به في مباراة الغد".

ويطمح ولفرهامبتون لتمديد سلسلة من خمس مباريات دون هزيمة في الدوري.

وتابع إيمري "في الموسم الماضي تعادلنا معهم (بملعبنا) وهذا التحول في لعبهم مذهل.

"ستكون مباراة صعبة جدا وسنسعى لتحسين بعض الأشياء واتطلع لمشاهدة فريقنا غدا ورد فعله (بعد التعادل مع بالاس) وسط جمهورنا في استاد الإمارات".