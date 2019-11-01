شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تحتفل بعيد ميلادها قبل انطلاق نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الجماهير الحاضرة فى مدرجات الملعب الزجاجي بالأهرامات لمتابعة بطولة العالم لسيدات الاسكواش على الاحتفال بعيد ميلاد نور الشربيني، بطلة العالم المصنفة الرابعة عالميا لسيدات الاسكواش، والتى تجمعها بعد قليل بـ رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى.

وتحتفل البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج المصنفة الرابعة عالميا لسيدات الاسكواش، بعيد ميلادها الـ24 اليوم، حيث ولدت فى الأول من نوفمبر عام 1995 فى محافظة الإسكندرية.

وأحرزت نور الشربينى بطولة العالم للاسكواش بعد فوزها بالبطولة ثلاث مرات فى تاريخها أعوام 2016 و2017، على التوالى وخلال الموسم الماضى 2019 للمرة الثالثة وتترقب البطلة المصرية الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والعشرين بصحبة الكأس الرابع لبطولة العالم، حيث تدخل الشربينى مواجهة مهمة اليوم أمام رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا فى نهائى بطولة العالم لسيدات الاسكواش التى تستضيفها أهرامات الجيزة.