شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مهارات كريم عبد الجواد عقب التتويج ببطولة مصر الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح كريم عبد الجواد، لاعب النادى الأهلى المصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، فى الفوز ببطولة مصر الدولية للاسكواش المقامة حاليا بالأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

وفاز عبد الجواد على مواطنه على فرج، لاعب وادى دجلة المصنف الأول عالميا، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 61 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-8, 11-8 .

وشهدت المباراة النهائية مهارات مميزة من كريم عبد الجواد لينجح فى التتويج بالبطولة .

يذكر أن الثنائى المصرى كان قد تواجها من قبل فى بطولة الأهرام الدولية عام 2016، وفاز كريم عبد الجواد فى المباراة النهائية على على فرج .