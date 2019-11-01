شكرا لقرائتكم خبر عن المران الثانى للأهلى فى الإمارات.. فايلر يصحح الأخطاء.. وفقرة للحراس الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، أكثر من جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم مساء اليوم على ملعب شباب الأهلى دبي.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض النقاط الفنية التى يرغب فى تنفذها خلال المران، وشرح المدير الفنى طريقة اللعب الخططية التى قام الفريق بتنفيذها خلال الجزء الخاص بتدريبات الكرة.

كما حرص المدير الفنى على إيقاف المران أكثر من مرة لتصويب الأخطاء، ومطالبة اللاعبين بتنفيذ بعض التعليمات الفنية.

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وأدى الأهلى مرانه الثانى بالإمارات اليوم على ملعب شباب أهلى دبى بالممزر، فيما كان الفريق قد خاض مرانه الأول أمس على ملعب نادى أهلى دبي.

على الصعيد ذاته، أدى شريف اكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفي، ثلاثى حراس المرمى تدريبات قوية خلال المران.

وشارك حراس الفريق فى الجزء الخاص بتدريبات الكرة والذى ركز عليه الجهاز الفنى بشكل كبير خلال مران اليوم الثانى فى المعسكر.

وقام فايلر بإجراء تقسيمة بطولة الملعب لتنفيذ بعض النواحى الخططية الخاصة بالتحرك وبناء الهجمات، وفى الجزء الأخير من المران قام بتقسيم اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وشهد المران حماسا كبيرا من اللاعبين.