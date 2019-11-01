شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف نصيحة أحمد سمير فرج لـ"كهربا" مع اقتراب انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد سمير فرج نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق على اقتراب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأبيض السابق وأفيس البرتغالى الحالى من الانتقال إلى القلعة الحمراء.

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