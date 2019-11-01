شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام لاعبى المنتخب الأولمبى.. رمضان صبحى بالقميص 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب عن أرقام لاعبي الفراعنة استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 22 من شهر نوفمبر الجارى والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

ويرتدى رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلى، القميص رقم 10 في صفوف منتخب مصر وطاهر طاهر جناح المقاولون العرب القميص رقم 9 ومصطفي محمد مهاجم الزمالك للقميص رقم 11.



أرقام لاعبى المنتخب الأولمبى

وضم شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، 21 لاعباً وجاءت قائمة الفراعنة كالتالي: لحراسة المرمي: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر، وللهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدي ومصطفي محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.