شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتوج ببطولة مصر الدولية للاسكواش بعد التغلب على "على فرج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش ببطولة مصر الدولية للاسكواش المقامة حاليا بالأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.

وفاز عبد الحواد على علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:"11/ 6، 11 / 8، 11 / 8".

يذكر أن الثنائى المصرى كان قد تواجها من قبل في بطولة الأهرام الدولية عام 2016 وفاز كريم عبد الجواد في المباراة النهائية على علي فرج .

ويستعد الثنائي المصري للمشاركة في بطولة العالم لرجال الاسكواش والتي تقام 8 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، ويحمل البطل المصري علي فرج لقب البطولة عن الموسم الماضي.

















































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