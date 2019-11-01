شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رمزى صالح يعلن اعتزال كرة القدم بعد مسيرة 22 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رمزى صالح حارس، مرمى النادي الأهلي ومنتخب فلسطين السابق، فيديو خاص له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأعلن خلاله أعتزال كرة القدم نهائيا. وعلق حارس الأهلي الأسبق: "بعد مغامرة استمرت لأكثر من 22 عاما فى الملاعب أعلن اعتزالى كرة القدم.. شكرًا لكل من ساندنى ودعمنى طوال مسيرتى". ولعب رمزى صالح لكل أندية شباب جباليا الفلسطينى والأهلى وسموحة والجونة والمريخ السودانى والأسيوطى (بيراميدز) والاتحاد السعودى.

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