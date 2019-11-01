شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل افتتاح مبهر لبطولة الفراعنة الدولية للجمباز بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء اليوم الجمعة حفل افتتاح بطولة الفرعنة الدولية للجمباز الإيقاعى فى نسختها الأولى، المقامة بمدينة الغردقة خلال من 1 وحتى 4 أكتوبر الحالى، بمشاركة 179 لاعبا ولاعبة من 8 دول.

وشهد حفل افتتاح البطولة عرضًا مميزًا من لاعبى الجمباز ولقى إعجابا وإشادة من جميع الحاضرين للحفل، بالإضافة إلى طابور عرض المنتخبات المشاركة.

حضر حفل الافتتاح المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، وعضو اللجنة الأولمبية، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالغردقة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمباز.

وأكد إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، خلال كلمته أن البطولة تشهد منافسة كبيرة بين اللاعبات، معربًا عن شكره للدول المشاركة ومتمنيًا لهم قضاء وقتًا ممتعًا فى الغردقة.

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كما أشاد المهندس هشام حطب بالتنظيم الجيد للبطولة، مؤكدًا أن مسئولى الاتحاد بذلوا مجهودًا كبيرًا للتجهيز لها وخروجها بأفضل شكل ليليق باسم وسمعة مصر، كما دعا الوفود المشاركة بالاستمتاع بوقتهم فى مدينة السحر والجمال.























