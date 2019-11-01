شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يحسم الشوط الثانى أمام على فرج ببطولة مصر الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح كريم عبد الجواد، لاعب النادي الأهلي المصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، فى حسم الشوط الثانى ببطولة مصر الدولية للاسكواش المقامة حاليا بالأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار، لصالحه على حساب علي فرج لاعب وادى دجلة المصنف الأول عالميا بنتيجة 11/8 في 25 دقيقة.

ويستعد الثنائى المصرى للمشاركة في بطولة العالم لرجال الاسكواش، والتى تقام 8 نوفمبر الحالى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، ويحمل البطل المصرى علي فرج لقب البطولة عن الموسم الماضى.





















































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