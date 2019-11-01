شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤدى مرانا قويا فى معسكر الإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو الأهلي مرانا قويا في الخامسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، في المعسكر المغلق المقام حاليا في الإمارات.

مران اليوم أقيم فى ملعب أهلى دبى لخوض ثاني مران للفريق في المعسكر الخارجي، وبعد خوض المران عاد الفريق لفندق الإقامة لتناول وجبة العشاء ثم راحة فى الغرف الخاصة.



اجايي وسعد سمير



اجايي



احمد فتحي



ازارو



تدريب الاهلي 1



تدريب الاهلي 2



تدريب الاهلي 3



تدريب الاهلي 5



تدريب الاهلي



جانب من تدريب الاهلي



حسين الشحات



حسين الشخات



حمدي فتحي لاعب الاهلي



حمدي فتحي



رامي ربيعة

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سعد سمير مدافع الاهلي



سعد سمير واجايي



سعد سمير



شريف اكرامي



علي معلول يسدد في تدريبات الاهلي



علي معلول



فايلر المدير الفني للاهلي



فايلر



كريم نيدفيد



محمد الشناوي وعلي لطفي



محمد مجدي افشة



محمد هاني



محمود وحيد



مدرب احمال الاهلي



مروان محسن



ياسر ابراهيم مدافع الاهلي