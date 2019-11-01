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الأهلى يؤدى مرانا قويا فى معسكر الإمارات.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو الأهلي مرانا قويا في الخامسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، في المعسكر المغلق المقام حاليا في الإمارات.

مران اليوم أقيم فى ملعب أهلى دبى لخوض ثاني مران للفريق في المعسكر الخارجي، وبعد خوض المران عاد الفريق لفندق الإقامة لتناول وجبة العشاء ثم راحة فى الغرف الخاصة.

 

اجايي وسعد سمير
اجايي وسعد سمير

 

اجايي
اجايي

 

احمد فتحي
احمد فتحي

 

ازارو
ازارو

 

تدريب الاهلي 1
تدريب الاهلي 1

 

تدريب الاهلي 2
تدريب الاهلي 2

 

تدريب الاهلي 3
تدريب الاهلي 3

 

تدريب الاهلي 5
تدريب الاهلي 5

 

تدريب الاهلي
تدريب الاهلي

 

جانب من تدريب الاهلي
جانب من تدريب الاهلي

 

حسين الشحات
حسين الشحات

 

حسين الشخات
حسين الشخات

 

حمدي فتحي لاعب الاهلي
حمدي فتحي لاعب الاهلي

 

حمدي فتحي
حمدي فتحي

 

رامي ربيعة
رامي ربيعة

 

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سعد سمير مدافع الاهلي
سعد سمير مدافع الاهلي

 

سعد سمير واجايي
سعد سمير واجايي

 

سعد سمير
سعد سمير

 

شريف اكرامي
شريف اكرامي

 

علي معلول يسدد في تدريبات الاهلي
علي معلول يسدد في تدريبات الاهلي

 

علي معلول
علي معلول

 

فايلر المدير الفني للاهلي
فايلر المدير الفني للاهلي

 

فايلر
فايلر

 

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

 

محمد الشناوي وعلي لطفي
محمد الشناوي وعلي لطفي

 

محمد مجدي افشة
محمد مجدي افشة

 

محمد هاني
محمد هاني

 

محمود وحيد
محمود وحيد

 

مدرب احمال الاهلي
مدرب احمال الاهلي

 

مروان محسن
مروان محسن

 

ياسر ابراهيم مدافع الاهلي
ياسر ابراهيم مدافع الاهلي

 

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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