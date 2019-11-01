الامارات | بالفيديو.. حارس مرمى يرتكب خطأً فادحاً يتسبب في هدف غريب

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حارس مرمى يرتكب خطأً فادحاً يتسبب في هدف غريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم خطأ فادح من حارس مرمى فريق كايسر سلاوترن، كاد أن يتكفل بخروج فريقه من البطولة لولا حسن الحظ في نهاية المباراة وذلك بعدما كان فريقه متقدماً حتى الدقيقة الأخيرة، ولكنه ارتكب خطأ كارثياً تسبب في تعادل فريقه من غير قصد، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه 2-1.

إلا أن الحظ عاد ليبتسم لفريق كايزرسلاوترن بنجاحه في حسم اللقاء عقب اللجوء لركلات الترجيح التي جاءت لمصلحته 6-5