اخبار الرياضه

جماهير الأهلي بالإمارات تؤازر الفريق بالمران المسائي

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي بالإمارات تؤازر الفريق بالمران المسائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب شباب أهلي دبي، حضور العديد من جماهير الفريق بالإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، واصل الأهلي تدريباته في اليوم الثاني لمعسكر الفريق بالإمارات، واشتمل المران على جانب بدني وخططي، استعدادا لمرحلة ما بعد التوقف والتي تشهد مشاركة الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتوضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها في المران بشكل عملي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الأهلي بالإمارات تؤازر الفريق بالمران المسائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا