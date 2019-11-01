شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي بالإمارات تؤازر الفريق بالمران المسائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب شباب أهلي دبي، حضور العديد من جماهير الفريق بالإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، واصل الأهلي تدريباته في اليوم الثاني لمعسكر الفريق بالإمارات، واشتمل المران على جانب بدني وخططي، استعدادا لمرحلة ما بعد التوقف والتي تشهد مشاركة الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتوضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها في المران بشكل عملي.