شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يرفض «الوديات» ويكتفى بالمعسكر المغلق استعداداً لـ«الكان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرّر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، نقل معسكر المنتخب من العين السخنة إلى القاهرة بداية من الثلاثاء المقبل، بهدف تدريب اللاعبين على ملعب استاد القاهرة الذي يستضيف مباراة الافتتاح مع نظيره المالى في البطولة الإفريقية التي ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الحالى لتعويد اللاعبين على أرضية الملعب.

فيما تراجع غريب عن فكرة خوض المنتخب مباراة ودية مع أحد منتخبات المجموعة الثانية التي تضم زامبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار، لتخوفه من تعرض اللاعبين للإصابة قبل البطولة، وقرر الاكتفاء بالبرنامج التدريبى الذي وضعه لتجهيز المنتخب للماراثون الإفريقى والذى يتضمن زيادة في الجرعات البدنية بجانب التدريب على طرق لعب مختلفة حتى يكون المنتخب جاهزًا لجميع المنافسين، فيما طلب غريب من اتحاد الكرة تحفيز اللاعبين بمكافآت مجزية في حالة التتويج باللقب والتأهل للأوليمبياد لتشجيعهم قبل البطولة.

وواصل المنتخب الأوليمبى تدريباته على استاد السويس، خلال معسكره المغلق بالعين السخنة، وجاء المران قويًا وحرص الجهاز الفنى على تنويع الهجوم، سواء من الأجناب أو العمق، وشهد تنافسًا بين جميع اللاعبين على الإجادة والتألق، فيما خضع حراس المرمى لتدريبات مكثفة تحت إشراف أسامة عبدالكريم، مدرب الحراس، وذلك بهدف تجهيز كل العناصر للمباريات، كما كثف الجهاز الفنى اجتماعاته اليومية بهدف متابعة التطورات في سير المعسكر، وكذلك أداء اللاعبين في التدريبات.

من جانبه، أثنى شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، على أداء اللاعبين في التدريبات وارتفاع المستوى يومًا عن الآخر.

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وكشف عن أنه اعتبارًا من السبت، سيبدأ عرض مباريات بالفيديو للفريق المالى الذي سنواجهه في المباراة الافتتاحية للبطولة، ووضع تكليفات محددة للاعبين، خاصة أن الجهاز الفنى يتابع الفريق المالى منذ التصفيات ولديه خلفية كاملة عنه باعتباره أحد المصنفين الأوائل في البطولة.

وأضاف غريب أنه يقدّر المنتخبات الموجودة في البطولة، خاصة التي تقع في مجموعة المنتخب الوطنى، ولكنه واثق في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الهدف، وهو التأهل للأوليمبياد والفوز بالبطولة الإفريقية، خاصة أنها تقام على أرض مصر.

وأشار إلى أن الأمور داخل المعسكر تسير بشكل جيد وهناك جدية في أداء التدريبات والكل متحمس للمشاركة في المباريات والمساهمة في إسعاد الجماهير المصرية التي تنتظرها في المدرجات لدعم المنتخب ومؤازرته لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه.

على الجانب الآخر، قام اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، مساعد وزير الداخلية، بزيارة معسكر المنتخب الأوليمبى بالعين السخنة، والتقى بالجهاز الفنى واللاعبين، في إطار دعم الفريق قبل انطلاق البطولة.

وأكد اللواء محمد جاد أن السويس تتشرف باختيار الجهاز الفنى لها لإقامة المعسكر الأخير للفريق قبل البطولة التي يتمنى أن تحصدها مصر لتكون رد اعتبار للكرة المصرية، بعد الإخفاق في بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر هذا العام.