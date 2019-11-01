شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستقر على خطة مواجهة «المحرق».. وأفراح بعد تتويج السلة بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته، اليوم الجمعة، ودخل فى معسكره بأحد فنادق سيدى جابر، تحت قيادة طلعت يوسف، المدير الفنى، استعدادًا لمواجهة المحرق البحرينى التى ستقام فى الثامنة مساء الأحد، فى إطار ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس».

وشهد المران الأخير للاتحاد حماسًا وإصرارًا من اللاعبين الذين تسابقوا لحجز مكان أساسى فى المواجهة العربية، ووفقًا للمعلومات الواردة من المعسكر، فإن الجهاز الفنى استقر على التشكيلة التى سيعتمد عليها فى اللقاء والتى تضم: عماد السيد والسيد سالم ومحمود شعبان وإسلام جمال ومحمود رزق وأسامة العزب ونور السيد وأحمد نبيل «مانجا» وخالد الغندور ورزاق سيسيه وأحمد رفعت وخالد قمر وأيمن الغباشى وإيمانويل أوكوى.

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من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم عن الطاقم التحكيمى الذى سيدير المباراة ويتكون من الحكم العراقى مهند قاسم، ويعاونه كل من واثق مدلل، وواثق محمد، وهشام الرفاعى.

ومن المقرر وصول الطاقم، فجر السبت، إلى مطار القاهرة وسيكون فى استقباله وفد من نادى الاتحاد السكندرى.

على صعيد آخر، عمت الفرحة أرجاء نادى الاتحاد بعد حصول الفريق الأول لكرة السلة بالنادى للمرة الثانية على التوالى والسابعة على مدار تاريخه، لقب البطولة العربية التى أقيمت مؤخرًا بالمغرب، بعد التغلب على بيروت اللبنانى بنتيجة 90/86 فى نهائى البطولة.

وقال محمد مصيلحى، رئيس النادى، إن الاحتفاظ بالبطولة للعام الثانى على التوالى إنجاز لم يحدث فى الاتحاد من قبل، وهو لم يأتِ صدفة ولكنه نتيجة مجهود كبير بذله الجميع من مجلس إدارة وجهاز فنى ولاعبين.