علو أبها يهدد خطط النصر لمطاردة الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض
تعود الحياة إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض مجددا لاحتضان المباريات للمرة الأولى هذا الموسم بعد أن شهد أعمال صيانة وزراعة شتوية، حيث يدشنه النصر من خلال استضافة أبها ضمن الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويتشابه خصما اليوم في دخولهما المباراة بمعنويات عالية من واقع تحقيق كل منهما فوزا غاليا في الجولة الماضية، حيث فاز النصر بنتيجة الديربي العاصف الذي جمعه بالند التقليدي الهلال 2-1، وهي ذات النتيجة التي حققها أبها في المباراة الصعبة التي خاضها أمام الاتحاد، وكلاهما خاض المباراة خارج أرضه.
ويطمح النصر للاستفادة من تعثر نده التقليدي متصدر الدوري، فريق الهلال بالتعادل أمس الأول مع الفتح 3-3 بتحقيق الفوز وتقليص الفارق قبل مباراته المؤجلة أمام الفيصلي، إلا أن علو كعب أبها أمامه من خلال مواجهتين سابقين لا يجعله يشعر بالراحة وإن اختلفت الأحوال.
أما أبها فيريد هو الآخر خطف النقاط لمعادلة نقاط النصر، والتقدم نحو ملاحقة فرق المقدمة.
قبل المواجهة
- للنصر 14 نقطة في المركز الخامس ( قبل مباريات أمس ) ولديه لقاء مؤجل مع الفيصلي
- فوز النصر اليوم وفي مؤجلته يضعه في مرتبة واحدة مع الهلال ( 20 نقطة لكل منهما )
- النصر الأقوى دفاعا باستقباله هدفين، وأضعف هجوم بعد ضمك متساويا مع الرائد بتسجيله 7 أهداف
- لأبها 11 نقطة في المركز الثامن ( قبل مباريات أمس ) وفوزه اليوم يجعل رصيده مساويا لرصيد النصر
- يعمل أبها لإعادة كتابة التاريخ حيث لم يمنح النصر فرصة تذوق طعم الفوز عليه بدوري المحترفين
- سبق لأبها تحقيق أول انتصار على النصر في الرياض بهدف لعبدالرحمن العامري عام 2009
- الفريقان التقيا مرتين بدوري المحترفين، تعادلا في الأول 2- 2، وفي الثاني فاز أبها 1- 0
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