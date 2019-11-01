علو أبها يهدد خطط النصر لمطاردة الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

تعود الحياة إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض مجددا لاحتضان المباريات للمرة الأولى هذا الموسم بعد أن شهد أعمال صيانة وزراعة شتوية، حيث يدشنه النصر من خلال استضافة أبها ضمن الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتشابه خصما اليوم في دخولهما المباراة بمعنويات عالية من واقع تحقيق كل منهما فوزا غاليا في الجولة الماضية، حيث فاز النصر بنتيجة الديربي العاصف الذي جمعه بالند التقليدي الهلال 2-1، وهي ذات النتيجة التي حققها أبها في المباراة الصعبة التي خاضها أمام الاتحاد، وكلاهما خاض المباراة خارج أرضه.

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ويطمح النصر للاستفادة من تعثر نده التقليدي متصدر الدوري، فريق الهلال بالتعادل أمس الأول مع الفتح 3-3 بتحقيق الفوز وتقليص الفارق قبل مباراته المؤجلة أمام الفيصلي، إلا أن علو كعب أبها أمامه من خلال مواجهتين سابقين لا يجعله يشعر بالراحة وإن اختلفت الأحوال.

أما أبها فيريد هو الآخر خطف النقاط لمعادلة نقاط النصر، والتقدم نحو ملاحقة فرق المقدمة.

قبل المواجهة