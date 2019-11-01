الشباب يبحث عن الوصافة بتفكيك التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

يتفق التعاون وضيفه الشباب في رفع شعار «لا للتفريط» عندما يلتقيان اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في إطار لقاءات الأسبوع التاسع لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فالتعاون يدرك أن هذه المباراة ستكون بوابته للدخول في منافسة حقيقية على اللقب والاقتراب كثيرا من المراكز الأربعة الأولى، حيث يملك سكري القصيم 10 نقاط وله مباراة مؤجلة، ويهدف للفوز وتقليص النقاط مع فرق الصدارة.

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أما الشباب فيسعى لاستعادة مركز الوصافة الذي خطفه الأهلي (17 نقطة) بفوزه 2-1 على نده التقليدي الاتحاد أمس الأول. ويملك الليث 15 نقطة، وفي حالة فوزه اليوم يصبح الفارق بينه وبين الهلال المتصدر نقطتين فقط، مع تبقي مواجهة مع الهلال نهاية الدور الأول.

هجوميا يبدو التكافؤ موجودا رغم أن التعاون سجل 10 أهداف بزيادة هدف عن هجوم الشباب، لكن الشباب يتميز بالدفاع القوي، فهو ثاني أقوى دفاع مع الفيصلي بواقع تلقيه 5 أهداف.

تاريخيا وفي مواجهات دوري المحترفين، يظهر التكافؤ أيضا مع تقدم خطوة واحدة للشباب، حيث تواجها في 20 مباراة، فاز الشباب في 8، والتعاون في 7، وحضر التعادل في 5 مباريات.

أكبر فوز للتعاون كان برباعية نظيفة، فيما كان أكبر فوز للشباب على التعاون 4-1.