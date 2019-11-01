ناتاليا ولاسي: كراون جول ليلة لكل نساء العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رغم معرفة عشاق المصارعة الحرة بأن ما يحدث في الحلبة مجرد عروض تسبقها تدريبات عنيفة قبل التطبيق الفعلي، إلا أن حلبة المصارعة باستاد الملك فهد الدولي التي استضافت عرض كراون جول بمشاركة عدد من نجوم wwe، شهدت مشهدا لم يكن مفتعلا.
فقبل إعلان الفائزة في أول مباراة لمصارعة نسائية على أرض المملكة العربية السعودية بمشاركة النجمتين ناتاليا ولاسي إيفانز، انفجرت الأخيرة في البكاء ليس لأنها خسرت وإنما لظهورها ومشاركتها في حدث تاريخي على مستوى العالم.
وعقب العرض الذي حظي بمشاهدة عالية على مستوى العالم، قالت الفائزة بالجولة، ناتاليا «كنت أحلم بهذه اللحظة منذ فترة طويلة، هذه الليلة كانت لكل فتاة وكل امرأة تحلم بها».
وأضافت «الأحلام التي أثبتت صحتها الليلة أصبحت حقيقة، ويمكننا أن نجعل هذا العالم مكانا أفضل معا، لا أستطيع التعبير عن مدى امتناني لهذه الفرصة الرائعة».
أما لاسي التي حرصت بجانب ناتاليا على معانقة الحاضرات حول الحلبة عقب انتهاء نزالهما، فكتبت «إنها ليلة لابنتي، ليلة للبنات في جميع أنحاء العالم».
وحظيت لقطات ظهور ناتاليا ولاسي قبل وأثناء وبعد نزالهما بأكبر قدر من التعليقات في wwe من نجوم اللعبة ومتابعيها.
في المقابل، تبارى نجوم المصارعة الذين شاركوا في العرض حول نشر صور خاصة من نزالاتهم وأخرى لهم وهم داخل الغرف وخلال تجمعاتهم، مبدين سعادة كبيرة بالعرض وما حظي به من مشاهدة داخل وخارج الحلبة.
أبرز النزالات ونتائجها
- انتهى أول عرض بفوز بروك ليسنر على كين فيلاسكيز بالاستسلام، مما استدعى تدخل ري ميستيريو لضرب ليسنر بالكرسي المعدني.
- تفوق الملاكم العالمي تايسون فيوري، الذي نجح في استمالة الجمهور بدخوله الحلبة مرتديا الثوب السعودي والغترة والعقال، على برون سترومان مستخدما مهارته في الملاكمة.
- انتهى الحدث الرئيس بفوز براي وايت، الشهير بـ «ذا فيند» بلقب اليونيفرسال على حساب سيث رولينز بعد مباراة مثيرة جذبت الجمهور كثيرا.
- تغلب فريق الأسطورة هولك هوجان المكون من رومان رينز وريكوشيه وروسيف وشورتي جي ومصطفى علي، على فريق الأسطورة ريك فلير المكون من راندي أورتن وكينج كوربن وبوبي لاشلي وشينسكي ناكامورا ودرو ماكنتاير.
- تفوق إيه جي ستايلز على نظيره هامبرتو كارييو وظفر بلقب الولايات المتحدة.
- حقق المصارع السعودي منصور الشهيل، وسط احتفال كبير بين الجماهير، الفوز على سيزارو في نزال مثير.
- حصد فريق ذا أو سي لقب كأس العالم (فرق الزوجي)، في نزال شهد مشاركة 9 فرق.
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