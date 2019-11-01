الدوسري يأمل في صدارة كارتينج البحرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبحث سائق فريق «إي دي» السعودي عبدالله الدوسري (14 عاما) عن المحافظة على صدارة فئة الناشئين لبطولة البحرين للكارتينج، التي تقام اليوم على مضمار حلبة البحرين الدولية. ويدخل الدوسري الجولة الثانية وفي رصيده 35 نقطة، ساعيا لمواصلة صدارته للبطولة.

كما يدخل والده عيسى الدوسري الذي حقق أخيرا المركز الرابع في رالي القصيم، سعيا لتحسين مركزه في الترتيب العام، بعد أن حقق في الجولة الأولى المركز الثالث في فئة ماكس ماسترز.

وتبدأ فعاليات الجولة في العاشرة من صباح اليوم بالتجارب التأهيلية، على أن يبدأ السباق قبل الختامي عند الـ11:00 صباحا، فيما ينطلق السباق النهائي في تمام الساعة 12:20مساء. وتقام البطولة على مضمار الـCIK والبالغ طوله 1.414 كلم، بتنظيم حلبة البحرين الدولية والاتحاد البحريني للسيارات. ويشهد هذا الموسم انطلاق 7 جولات من بطولة الكارتينج، إذ تقام الجولة الثالثة في 30 نوفمبر.