شكرا لقرائتكم عمرو منسى: بطولة العالم للاسكواش في مصر دخلت الفئة البلاتينية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشاد عمرو منسى فى تصريحات تليفزيونية لقناة On Sport أن إقامة بطولة مصر الدولية تحت سفح الأهرامات وإظهار الأهرامات الثلاثة خلف القفص الزجاجى جعل الموقع يجذب العالم وأشاد بالعديد من التقارير العالمية الصادرة عن البطولة ولعبة الإسكواش فى مصر وهيمنة الفراعنة على البطولة ومنها تقرير نيويورك تايمز الذى يبرز تميز مصر فى الاسكواش.
وتقدم "منسى" بالشكر إلى وسائل الإعلام المصرية خاصة قناة أون سبورت على الاهتمام باللعبة ما أدى إلى انتشارها بصورة كبيرة جماهيرياً حيث أكد إن أصدقائه يؤكدون له إن اللعبة بدأ يتم متابعتها على المقاهى ما يؤكد انتشارها بصورة كبيرة، مناشداً الجماهير بحضور الأدوار الأولى وليست النهائية فقط للاستمتاع باللعبة.
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