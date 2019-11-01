شكرا لقرائتكم أمير وجيه: بطولة مصر الدولية حققت نقلة نوعية كبيرة للعبة الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أمير وجيه في تصريحات لقناة "اون سبورت" ان البطولة حققت العديد من الإيجابيات للعبة سواء علي المستوي الفني او التنظيمي، وهناك أيضا سلبيات ولكنها بسيطة وسيتم تداركها في النسخ المقبلة للبطولة.
ووصف أمير وجيه المستوي الذي قدمه مصطفي عسر في البطولة، بأنه مفاجأة البطولة ، هذا العام وفقا لما هو معتاد في كل بطولة ان تفرز نجم المستقبل.
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