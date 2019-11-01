شكرا لقرائتكم أحمد برادة يصل الملعب الزجاجي لمتابعة المباراة النهائية لبطولة العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و امتلئت مدرجات الملعب الزجاجي تحت سفح الأهرامات عن أخرها بحضور جماهيري مكثف لمتابعة لدور النهائي ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والتي تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 430 ألف دولار، حيث يلتقي الثنائي المصري رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا مع نور الشربيني حامل اللقب والمصنفة الرابعة.
وفي منافسات الرجال أيضا ببطولة مصر الدولية للاسكواش والمقامة أيضا تحت سفح الأهرامات وبقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار يلتقي الثنائي المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش وكريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا في المباراة النهائية.
وتحمل نور الشربيني لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، كما تسعى البطلة المصرية لحصد أول ألقابها في الموسم الجاري بعد أن غابت عن المشاركة في أول ثلاث بطولات للإصابة، وكانت الشربيني قد توجت بثلاث بطولات عالم.
أما بطلة وادي دجلة رنيم الوليلي والتي ضمنت الابتعاد بصدارة التصنيف فتبحث عن ثاني ألقابها في الموسم الجاري وثاني ألقابها ببطولة العالم أيضا.
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