شكرا لقرائتكم جلسات مطولة بين فايلر ولاعبي الأهلي في معسكر الامارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أكثر من جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي دبي.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض النقاط الفنية التي يرغب في تنفذها خلال المران، وشرح المدير الفني طريقة اللعب الخططية التي قام الفريق بتنفيذها خلال الجزء الخاص بتدريبات الكرة.

كما حرص المدير الفني على ايقاف المران اكثر من مرة لتصويب الأخطاء، ومطالبة اللاعبين بتنفيذ بعض التعليمات الفنية.

وأدى الأهلي مرانه الثاني بالإمارات اليوم على ملعب شباب أهلي دبي بالممزر، فيما كان الفريق قد خاض مرانه الأول أمس على ملعب نادي أهلي دبي.

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علي الصعيد ذاته، ادي شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلى لطفي، ثلاثي حراس المرمى تدريبات قوية خلال المران .

وشارك حراس الفريق في الجزء الخاص بتدريبات الكرة واالذي ركز عليه الجهاز الفني بشكل كبير خلال مران اليوم الثاني في المعسكر.

وقام فايلر باجراء تقسيمة بطولة الملعب لتنفيذ بعض النواحي الخططية الخاصة بالتحرك وبناء الهجمات، وفي الجزء الأخير من المران قام بتقسيم اللاعبين الى ثلاثة فرق، وشهد المران حماسا كبيرا من اللاعبين.