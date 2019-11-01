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الجالية المصرية بالامارات تشهد مران الأهلي في معسكر النادي بالخارج...

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جدة - عمرو شويل شهد مران الأهلي، والذي أقيم مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي دبي حضورا لأفراد من الجالية المصرية في الأمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين.

 

وواصل الأهلي تدريباته في اليوم الثاني لمعسكر الفريق بالإمارات، واشتمل المران على جانب بدني وخططي، استعدادا لمرحلة ما بعد التوقف والتي تشهد مشاركة الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

 

وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لترضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها في المران بشكل عملي.

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