شكرا لقرائتكم الجالية المصرية بالامارات تشهد مران الأهلي في معسكر النادي بالخارج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لترضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها في المران بشكل عملي.
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