شكرا لقرائتكم الاهلى يختتم تدريباته بمعسكر الإمارات فى اليوم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتناول لاعبو الأهلي الوجبات الثلاثة يومياً في الطابق الثاني في مقر إقامة الفريق وهو نفس الطابق الذى تم تخصيص قاعة فيه لأداء صلاة الجمعة اليوم
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