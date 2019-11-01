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الاهلى يختتم تدريباته بمعسكر الإمارات فى اليوم الثانى...

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جدة - عمرو شويل أدي لاعبو الأهلي مرانا قويا في الخامسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الامارات، الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، في المعسكر المغلق المقام حاليا في الامارات .

 

مران اليوم أقيم في ملعب أهلي دبي لخوض ثاني مران للفريق في المعسكر الخارجي ، وبعد خوض المران عاد الفريق لفندق الإقامة لتناول وجبة العشاء ثم راحة في الغرف الخاصة.

 

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ويتناول لاعبو الأهلي الوجبات الثلاثة يومياً في الطابق الثاني في مقر إقامة الفريق وهو نفس الطابق الذى تم تخصيص قاعة فيه لأداء صلاة الجمعة اليوم

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