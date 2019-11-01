شكرا لقرائتكم أحمد سمير فرج ينصح "كهربا": دلع الزمالك مش موجود فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد سمير فرج نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق على اقتراب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأبيض السابق وأفيس البرتغالى الحالى من الانتقال إلى القلعة الحمراء. قال سمير فرج فى حوار لـ "الخليج 365" : كهربا لاعب كبير وقيمة فنية ولكنه سلاح ذو حدين بسبب سلوكه". Advertisements أضاف لاعب الأهلى والزمالك السابق :" وفى حال توقيع كهربا للنادى الأهلى لن يستطيع الخروج عن قيم ومبادئ القلعة الحمراء خاصة أن دلع الزمالك مش هيلاقيه فى الأحمر". وتحدث فرج عن انضمام "الفولت" لقائمة المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى قائلا :" أرى أن كهربا يستحق ذلك خاصة انه قيمة فنية كبيرة ". انتظراوا حوار نارى غدا ..

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