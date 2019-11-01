شكرا لقرائتكم سولشاير: تألق مكتوميناي وفريد سبب النتائج الإيجابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي غونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن تعاون الثنائي سكوت مكتوميناي وفريد في خط الوسط، كان له دور بارز في سلسلة النتائج الإيجابية للفريق مؤخراً.
وبدأ الثنائي ضمن التشكيل الأساسي للفريق في أربع من المباريات الست لمانشستر يونايتد خلال شهر أكتوبر الماضي، من بينها المباراتان اللتان تغلب فيهما مانشستر على نوريتش سيتي وتشيلسي. وقال سولشاير "مكتوميناي هو لاعب رائع والآن بات في شراكة جيدة مع فريد (في خط الوسط)".
وأضاف المدرب النرويجي في تصريحات نشرها موقع نادي مانشستر يونايتد "يقدمان عروض جيدة معا... الآن يلعبان كثنائي ويبدو سكوت (مكتوميناي) رائعاً للغاية".
ويستعد مانشستر يونايتد لمباراته المقررة أمام بورنموث يوم السبت في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.
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