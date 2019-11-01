ليكو: نجوم العين لا يقلون مستوى عن الجزيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام

أكد مدرب العين الكرواتي إيفان ليكو أن المباراة مع الجزيرة تجمع بين فريقين كبيرين، وأنه قام بمعالجة بعض السلبيات التي حدثت في المباريات السابقة،خصوصاً في الشق الدفاعي من خلال استقبالهم للأهداف السهلة، الأمر الذي قد يدفعه إلى حلول أخرى مثل الدفع بالياباني شيوتاني في وسط الملعب بجوار يحيى نادر في ظل استمرار غياب أحمد برمان المصاب.

وأكد ليكو أن لديه ثقة عالية في لاعبيه وفي قدرتهم على تقديم الأداء المنتظر منهم وحصد النقاط، بالرغم من قوة المنافس، مشيراً إلى أن فريقه يضم نجوماً مثل كايو ولابا وعجب ويحيى نادي وخالد عيسى وهم لا يقلون في المهارة عن «عموري» ورفاقه في الجزيرة.

وأوضح أن المباراة تخص اللاعبين بالدرجة الأولى وهم أصحاب الكلمة العليا في الميدان وهو كمدرب يقتصر دوره في تجهيز الفريق ورسم الخطة وإيجاد الحلول أمام المنافس.

من ناحيته أكد بندر الأحبابي لاعب العين كامل جاهزيتهم للموقعة ورغبتهم الكبيرة في حصد النقاط الثلاث وقال: استعددنا بصورة جيدة طوال الأيام الماضية والأجواء مريحة وتفاؤليه من الجميع.

وحول سر تألقه في الفترة الماضية كورقة رابحة للفريق قال بندر: هذا فضل من الله وأعتقد أن كل لاعب يتطلع دائماً إلى تقديم أفضل ما عنده.

وحول موقعة اليوم قال: الجزيرة فريق كبير وله احترامه ولكن لن يكون هناك معنى إذا فزنا عليه وخسرنا في المباراة التي تليها من بني ياس، فكل المباريات تعادل ثلاث نقاط لذلك علينا الاهتمام بكل المباريات دون تصنيفها حتى نحقق هدفنا في نهاية المطاف.