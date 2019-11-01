الشارقة يعبر الفجيرة بـ «النيران الصديقة» 2-1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

حقق الشارقة فوزاً صعباً ومتأخراً على الفجيرة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس، في الاستاد البيضوي، في افتتاح المرحلة السادسة من دوري الخليج العربي.

وأدخل الفجيرة مستضيفه «الملك» في تجربة صعبة عندما فرض عليه التعادل 1-1حتى الدقيقة 84، قبل أن يسجل ياسر سالم مدافع الفجيرة بالخطأ في شباك فريقه هدف الفوز، بعد مجهود رائع من ريان مينديز.

كان الشارقة قد بكر بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق ريكاردو غوميز الذي استلم تمريرة من البرازيلي كورنادو، وأدرك الفجيرة التعادل في آخر ثانية بالشوط الأول عن طريق البرازيلي غابريال، إثر ركلة جزاء، علماً أن الفجيرة لعب ناقصاً لمدة 30 دقيقة بعد طرد مدافعه عبدالله صالح إثر تدخله بتهور على غوميز.

وكان واضحاً أن فريق الشارقة يعاني كثيراً في فرض سيطرته على المباراة، رغم المساندة الجماهيرية التي بلغت 4883 متفرجاً، ورغم درس مباراته السابقة مع حتا، حين عادل في آخر ثانية، ليرفع الشارقة رصيده وينقذ صدارته برصيد 16 نقطة وتجمد الفجيرة عند 6 نقاط.

أدار اللقاء الحكم محمد عبيد خادم، الذي استنجد بالفار في حالة طرد مدافع الفجيرة عبدالله صالح، ولم يتردد في احتساب ضربة الجزاء للضيوف لأنها كانت واضحة على عادل الحوسني حارس الشارقة.