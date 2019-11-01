كلوب ينتقد القائمين على المسابقات بسبب تكدس جدول مباريات ليفربول









اسماء السيد - قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن الجهات المعنية بإدارة كرة القدم في إنجلترا تتجاهل سلامة اللاعبين في وقت يستعد فيه النادي القادم من منطقة مرسيسايد لخوض جدول مباريات مكتظ خلال شهر ديسمبر كانون الأول المقبل.

وبعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية منتصف هذا الأسبوع، من المقرر أن يلعب ليفربول تسع مباريات في أربع مسابقات مختلفة الشهر المقبل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لاعبون مثل (ساديو) ماني و(محمد) صلاح و(جوردان) هندرسون يحصلون على أسبوعين فقط راحة سنوية. المهمة التي يقومون بها مرهقة بدنيا إضافة للضغوط التي تصاحب كل مباراة.

"الأمور واضحة والحلول ممكنة. على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد القاري (اليويفا) وروابط الدوري المحلية الجلوس معا ومناقشة هذه المسائل والتفكير في اللاعبين بدلا من التفكير في الأمور المالية فقط".

وأوقعت القرعة ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الممتاز في مواجهة مع استون فيلا بدور الثمانية لكأس الرابطة منذ 16 ديسمبر كانون الأول المقبل وهو الأسبوع ذاته التي يتوجه فيه فريق المدرب كلوب إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال كلوب إنه إذا تعذر تغيير موعد المباراة، فإن ليفربول قد لا يكون قادرا على خوض بطولة كأس الرابطة، التي تأهل لدور الثمانية فيها بعد الفوز أمام ارسنال بركلات الترجيح بعد تعادل مثير 5-5. وتتواصل المناقشات مع الاتحاد الانجليزي للعبة لتحديد موعد بديل للمباراة.

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وقال المدرب الالماني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لم نتخذ قرارا نهائيا بعد.

"إذا كان يتوجب علينا اللعب في الفترة نفسها التي سيكون الفريق فيها في قطر، فهذا يعني وجوب الحاجة لفريقين مختلفين. لكننا لن نترك أي لاعب ليشارك في كأس الرابطة".

وأضاف كلوب أنه "من الواضح تماما" أن الأندية الانجليزية تجد نفسها مضطرة لخوض الكثير من المباريات.

"لو كنت أضع عنوانا لصحيفة فالناس ستتساءل ‭‭'‬‬لماذا يشكو؟‭‭'‬‬ الأمر لا يروق لي. يبدو من الواضح أن الأمر تجاوز الحدود.

"كأس الرابطة بطولة جميلة بكل وضوح. خضنا مباراة رائعة الأربعاء الماضي.

"إنجلترا هي الدولة الوحيدة التي لا يريد فيها أحد أن يتعامل مع (حالة التكدس) في جدول المباريات نهائيا. ربما يريدون لكنهم لا يناقشون الأمر".

وسيتوجه ليفربول، الذي يتصدر الترتيب بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي، لمواجهة أستون فيلا غدا السبت في الدوري الانكليزي الممتاز.