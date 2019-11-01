نجريدو يواصل التسجيل ويقود النصر للمركز الخامس بدوري الإمارات









اسماء السيد - سجل المهاجم الإسباني ألفارو نجريدو هدفا من ركلة جزاء ليقود النصر للفوز 1-صفر على خورفكان والصعود للمركز الخامس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وواجه النصر صعوبة في الوصول لشباك خورفكان، الصاعد للأضواء والفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار هذا الموسم بالمسابقة، حتى نجح نجريدو هداف بلنسية السابق في التسجيل من علامة الجزاء قبل ربع ساعة على النهاية.

ورفع النصر رصيده إلى عشر نقاط من ست مباريات وتفصله ست نقاط عن الشارقة المتصدر وثلاث نقاط عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني.

ويتذيل خورفكان جدول الترتيب وحصل على نقطتين فقط حتى الآن.

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وهذا هو الهدف الرابع لنجريدو في آخر ثلاث مباريات للنصر.

كما سجل مواطنه كارلوس لوبيز (كارليتوس) هدفين في فوز الوحدة 3-1 على الظفرة ليرتقي للمركز السادس ولديه تسع نقاط.

افتتح محمد برغش التسجيل مبكرا بتسديدة قريبة المدى بعد تسع دقائق وأكد نظام حكم الفيديو المساعد صحة الهدف بعد التحقق من أن الكرة تجاوزت خط المرمى.

وحصل كارليتوس على ركلة جزاء نفذها بنفسه في الدقيقة 39 ثم قلص مسعود سليمان الفارق بضربة رأس متقنة قبل انتهاء الشوط الأول.

وأكد المهاجم الإسباني انتصار الوحدة بإضافة الهدف الثالث من ضربة رأس في الشوط الثاني ليتوقف رصيد الظفرة عند سبع نقاط بالمركز التاسع.