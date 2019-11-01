أحمد برادة يحضر نهائى بطولة العالم للاسكواش بالأهرامات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أحمد برادة، أسطورة الاسكواش المصري بطل العالم الأسبق، إلى الملعب الزجاجي بالأهرامات لمتابعة المباراة النهائية لبطولة العالم للاسكواش وبطولة مصر الدولية للرجال.

وامتلأت مدرجات الملعب الزجاجى تحت سفح الأهرامات عن آخرها بحضور جماهيرى مكثف لمتابعة الدور النهائى ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والتى تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالى 430 ألف دولار، حيث يلتقى الثنائى المصرى رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة المصنفة الأولى عالميا مع نور الشربينى حامل اللقب والمصنفة الرابعة.

وفى منافسات الرجال أيضا ببطولة مصر الدولية للاسكواش المقامة أيضا تحت سفح الأهرامات، وبقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار، يلتقى الثنائى المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش وكريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى المصنف الرابع عالميا فى المباراة النهائية.

وتحمل نور الشربينى لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، كما تسعى البطلة المصرية لحصد أول ألقابها فى الموسم الجارى، بعد أن غابت عن المشاركة فى أول ثلاث بطولات للإصابة، وكانت الشربينى قد توجت بثلاث بطولات عالمية.

أما بطلة وادى دجلة رنيم الوليلى والتى ضمنت الابتعاد بصدارة التصنيف فتبحث عن ثانى ألقابها فى الموسم الجارى وثانى ألقابها ببطولة العالم أيضا.