شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو بعد جراحة الصليبى: أشكر القدامى اللى مش فاكرنى.. ويدعمون آخرين! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك عن نجاح عملية الرباط الصليبى التى أجراها فى ألمانيا مؤخراً، متقدماً بالشكر إلى أهله وجمهور الفريق الأبيض ومجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور. وقال زيزو عبر حسابه على موقع "انستجرام":"الحمد لله تمت العملية علي خير بفضل الله أولاً.. ودعاء أهلي وجمهور نادي الزمالك العظيم ومجلس إدارته برئاسة مرتضى منصور وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى وزملائي اللاعبين". كما تابع زيزو قائلاً:"حابب أشكر اللاعبين القدامي اللي ساندوني وأشكر اللاعبين القدامي اليل مش فاكرين إني عملت عملية وبيعملوا فديوهات دعم للاعبين في أندية تانية".

منشور زيزو

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